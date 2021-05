Calciomercato Juventus, svolta Calhanoglu | Arriva l’ok

Calciomercato Juventus, i bianconeri accelerano per Calhanoglu: il turco si avvicina sempre di più

Juventus avanti tutta per una campagna acquisti che, al netto di difficoltà economiche, ci si attende incisiva, per tentare di risalire la china e colmare il gap con l’Inter campione d’Italia. Anche con l’addio di Paratici, si seguirà la strada tracciata dal ds uscente, ossia operazioni il più possibile da condurre tramite scambi, oppure a caccia di parametri zero. In questo senso, soprattutto, i due obiettivi principali sono già stati definiti e risiedono, ancora per poco, in casa Milan. Donnarumma e Calhanoglu lasceranno i rossoneri e possono rappresentare rinforzi di grandissimo spessore.

Calciomercato Juventus, arriva Calhanoglu: doppio sì

Per quanto riguarda il turco, stando a quanto riportato da ‘todofichajes.com’, il giocatore avrebbe dato il benestare al trasferimento alla Juventus. Parallelamente, è arrivato anche il gradimento da parte del neo tecnico bianconero Massimiliano Allegri. Le parti sono adesso al lavoro per trovare un’intesa dal punto di vista economico e mettere a segno l’operazione, che, sempre secondo gli spagnoli, dovrebbe a questo punto escludere il ritorno di Pjanic. A meno che per il bosniaco non si riesca a imbastire una operazione in prestito con il Barcellona.