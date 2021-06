Calciomercato Inter, maxi casting per il dopo Hakimi

Calciomercato Inter, cessione in vista per Hakimi: da Florenzi a Kostic ed Emerson Palmieri, tutte le piste in fascia per i nerazzurri

In attesa dell’annuncio di Simone Inzaghi come nuovo allenatore, l’Inter pianifica già le prime mosse di mercato. Come raccontato alla CMIT TV, sarà Hakimi il sacrificato dei nerazzurri per far fronte alla delicata situazione economica. Si attende il rilancio del Psg che finora si è fatto avanti con una proposta da circa 60 milioni, a 70 più bonus si può chiudere.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rilancio per Lautaro Martinez | Maxi scambio clamoroso

Numerose le piste per rimpiazzare il marocchino. ‘Tuttosport’ spiega una probabile svolta a sinistra, con ‘promozione’ di Darmian a titolare sulla destra. Per la fascia mancina torna d’attualità Kostic, ma bisognerà capire quali saranno le richieste dell’Eintracht. In alternativa, piace sempre Emerson Palmieri. Viceversa, la ‘Gazzetta dello Sport’ crede che i nerazzurri possano investire sulla corsia destra. La suggestione Florenzi è viva, un’operazione che potrebbe essere possibile a basso costo (6-8 milioni). Occhio però al ‘pupillo’ di Inzaghi Adam Marusic, che a giugno andrà in scadenza con la Lazio.