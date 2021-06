Il Real Madrid ha scelto Carlo Ancelotti per sostituire Zinedine Zidane: gli spagnoli trattano con l’Everton per chiudere l’affare

Per il Real Madrid la scelta è quasi fatta: sarà Carlo Ancelotti, salvo sorprese, il prossimo allenatore della squadra spagnola. Un ritorno quello del tecnico di Reggiolo al ‘Bernabeu’ che è diventato un’ipotesi concreta dopo che la pista Conte è sfumata e Perez ha capito di non poter affondare per Pochettino. Dopo aver detto no all’Inter, come raccontato dalla nostra redazione, Ancelotti è pronto a salutare l’Everton per far ritorno al Real. Proprio con l’Everton sono in corso i contatti per cercare di chiudere l’affare. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

L’allenatore, infatti, è legato alla società inglese da un contratto fino al 2024 e serve quindi il via libera da Liverpool per poter formalizzare l’affare. La scelta di Perez comunque sembra orientata verso Ancelotti: una figura conosciuta e apprezzata a Madrid per superare l’addio di Zidane ed evitare i rischi connessi a scommesse quali potrebbero essere Raul e Xabi Alonso.