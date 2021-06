L’Everton a caccia di un degno erede di Carlo Ancelotti, che fa ritorno al Real Madrid

Ancelotti torna al Real Madrid e così l’Everton resta senza allenatore. Ma il club inglese spera per pochissimo, giusto il tempo di trovare un sostituto all’altezza. Sappiamo che nei piani c’è l’ingaggio di un altro grande nome per ‘dimenticare’ subito Ancelotti. Magari sempre italiano… Difficili se non impossibili Conte e Sarri (in trattativa con la Lazio), anche se non escludiamo perlomeno un tentativo, possibilissimo invece Claudio Ranieri libero dopo l’addio alla Sampdoria. Il tecnico romano è molto quotato in Inghilterra vista la straordinaria impresa col Leicester. Su di lui c’è anche il Lille, fresco Campione di Francia.

Per la panchina dell’Everton si fa poi il nome di Espirito Santo, seppur l’ex Wolverhampton – gestito da Jorge Mendes – sia già in trattativa con il Crystal Palace, che per l’eredità di Hodgson valuterebbe anche l’ex Roma Paulo Fonseca.