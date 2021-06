Sempre più vicina la fumata bianca tra Ancelotti e il Real Madrid: il tecnico di Reggiolo pronto a tornare in Spagna

Addio all’Everton, ritorno al Real Madrid. La svolta per Carlo Ancelotti è sempre più vicina. Lo abbiamo raccontato in questi giorni: il tecnico di Reggiolo, dopo aver rifiutato l’Inter, ha dato la sua disponibilità a tornare in Spagna. La trattativa è ormai data in dirittura d’arrivo con i contatti tra le due società per il via libera che si sono intensificati. La fumata bianca è nell’aria tanto che ‘El Chiringuito TV’ parla di ufficialità imminente: “Ancelotti sarà il nuovo allenatore del Real Madrid questo pomeriggio”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Florentino Perez dopo aver bocciato Conte, per le perplessità sul suo carattere e le richieste economiche, non ha voluto forzare la mano con il Psg per Pochettino, cercando di non rovinare i rapporti in vista del possibile assalto a Mbappe. Da qui la virata decisa su Ancelotti che tornerebbe al Real dopo 5 stagioni.