Calciomercato Milan, ecco il tesoretto per l’assalto a De Paul

Calciomercato Milan, De Paul è il nome scelto per il dopo Calhanoglu: l’Udinese ha richieste alte, il piano dei rossoneri

Calhanoglu verso l’addio e sempre più vicino alla Juventus, ma il Milan non vuole farsi trovare impreparato e da tempo ha scelto il nome per sostituire il turco. E’ Rodrigo De Paul, ormai pronto al grande salto in un top club e voglioso di confrontarsi con il palcoscenico della Champions League. La concorrenza non manca e l’Udinese chiede ancora 40 milioni di euro, ma i rossoneri hanno le idee chiare su come accontentare la richiesta dei friulani.

Il risparmio sull’ingaggio di Donnarumma e dello stesso Calhanoglu garantisce già, di per sé, circa 8 milioni. A questi possono aggiungersi circa 20 milioni dalle cessioni di Castillejo e Krunic. Inoltre, nella trattativa può rientrare il norvegese Hauge, valutato 15 milioni di euro.