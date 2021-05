Lettera di Mino Raiola alla Juventus per Donnarumma, l’agente è preoccupato per gli sviluppi del calciomercato

Stabilito l’addio al Milan a fine stagione, Gigio Donnarumma valuta la migliore opzione per il suo futuro. La Juventus ormai da anni lo segue con interesse ma gli ultimi sviluppi di calciomercato avrebbero cambiato i piani mettendo in ansia Mino Raiola. Col ritorno di Allegri a Torino, infatti, potrebbe esserci ancora spazio per Szczesny in bianconero. L’arrivo del 22enne italiano non sembra quindi una priorità.

Calciomercato Juventus, lettera di Raiola ai bianconeri: su Donnarumma c’è anche il Barcellona

Nelle ultime ore, riporta il ‘Corriere dello Sport’, la Juventus non si è fatta sentire con Raiola per Donnarumma. L’agente, preoccupato dallo sviluppo della vicenda, avrebbe dunque pensato di far scrivere dai suoi collaboratori una mail indirizzata al club bianconero per informare che il portiere è disposto ad accettare uno stipendio al ribasso, addirittura a 6 milioni di euro netti, lo stesso incassato nei precedenti anni dal Milan. Intanto, sul giocatore resta vigile lo sguardo del Barcellona, che però deve fare i conti con gli impedimenti del fair play finanziario.