L’arrivo di Allegri alla Juventus cambia le strategie di mercato. Il rinnovo di Chiellini è ora possibile potrebbe spingere ad un altro addio

Il ritorno a Torino di Massimiliano Allegri cambia inevitabilmente anche prospettive e strategie della Juventus, che punta a ritornare ai massimi livelli del calcio italiano dopo un’annata complessa sotto la gestione Pirlo. Proprio il rientro alla base del tecnico livornese potrebbe modificare anche le strategie sui rinnovi, a partire da Giorgio Chiellini, che a questo punto potrebbe anche restare con un prolungamento contrattuale che riprende quota. La possibile conferma in rosa dell’esperto centrale difensivo italiano potrebbe però al contempo portare malumori dalle parti di Demiral, collega turco che reclama spazio. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, con Chiellini rischia Demiral: possibile addio

Demiral è reduce da un’annata di alti e bassi, tra problemi fisici, qualche bocciatura di troppo e un rendimento complessivamente al di sotto delle aspettative. Il rinnovo possibile di Chiellini lo ‘spingerebbe’ più lontano da una permanenza alla Juventus, alla luce proprio della voglia di diventare protagonista in bianconero, giocando con maggiore continuità per riprendere il proprio percorso di crescita e maturazione.

Il centrale turco ex Sassuolo con l’aumentare della concorrenza e il ritorno di Allegri potrebbe quindi dire addio in estate qualora arrivasse la giusta offerta sul tavolo della dirigenza juventina. Nello specifico Demiral piace in particolare in Premier League a diverse squadre e non va escluso una sua partenza verso il campionato inglese. Una grossa fetta del suo futuro dipende quindi dalla permanenza di Chiellini alla corte di Allegri.