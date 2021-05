La Juventus vuole rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione: occhio alla pista che porta al ritorno di Miralem Pjanic

Estate a dir poco bollente per la Juventus. I bianconeri hanno annunciato ufficialmente il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina, dopo aver esonerato Pirlo. La società è già al lavoro con il tecnico livornese per capire quali saranno i movimenti da mettere in pratica per rinforzare la rosa. Il centrocampo è probabilmente il reparto più in difficoltà e la dirigenza preferirebbe dare la precedenza a quella zona di campo per realizzare un grande colpo. In questo senso, Allegri non è l’unico possibile ritorno in casa Juve. In questi giorni è tornata a circolare l’ipotesi di un clamoroso trasloco di Miralem Pjanic a Torino e arrivano importanti novità su questo fronte. Stando a quanto riferisce ‘Mundo Deportivo’, il bosniaco non ha instaurato un grande feeling con Koeman al Barcellona. In caso di permanenza del tecnico olandese, pare sia intenzionato a chiedere la cessione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, Pjanic dice addio: svolta clamorosa

L’esperienza di Pjanic con il Barcellona è stata tutt’altro che esaltante. Poche presenze accumulate in questa stagione e feeling mai nato con i compagni e con il tecnico. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2024, ma la sua avventura potrebbe terminare già quest’estate. Il classe ’90 non sembra intenzionato a rimanere in caso di permanenza di Koeman sulla panchina e a questo punto potrebbe entrare in gioco la Juve. Allegri apprezza molto il profilo dell’ex Roma e non disdegnerebbe di certo un suo ritorno. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Si era parlato nuovamente anche di un’ipotesi di scambio con Rodrigo Bentancur. Occhio, però, alla possibile concorrenza: il cartellino del regista pare sia stato offerto a PSG e Chelsea, che per il momento – secondo la stampa spagnola – non avrebbero preso alcuna decisione in merito e starebbero riflettendo. La valutazione si attesta sui 50-60 milioni di euro, visto che lo scorso anno è stato messo a bilancio a 75. Si riaccende l’asse Juve-Barca, occhio al ritorno di Pjanic a Torino.

Emanuele Tavano