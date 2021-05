In casa Inter è il momento di pensare agli addii per poi concentrarsi sui rinforzi: occhio al futuro di D’Ambrosio, c’è l’annuncio dell’agente

In casa Inter c’è non poca preoccupazione se si parla di futuro. La vittoria dello scudetto non è bastata a trattenere Antonio Conte sulla panchina. Il tecnico salentino, dopo non aver ricevuto le giuste garanzie dalla società targata Suning, ha optato definitivamente per l’addio. Per quanto riguarda il sostituto è fatta per l’arrivo di Inzaghi dalla Lazio. L’allenatore piacentino aveva raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno con i biancocelesti, ma di fronte alla proposta nerazzurra ha deciso di cambiare idea e sposare il nuovo progetto. Il club, inoltre, dovrà mettere in atto una o due cessioni importanti in estate a causa delle difficoltà finanziarie. Occhio, però, anche alla situazione di Danilo D’Ambrosio, per il quale arriva un significativo annuncio. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, futuro D’Ambrosio: l’agente ‘chiama’ Spalletti

I nerazzurri si concentrano sulle cessioni. Come detto, ci sarà bisogno di alcuni sacrifici importanti per la prossima stagione. Uno di questi potrebbe essere Achraf Hakimi, per il quale c’è il forte interesse del PSG. Da capire, poi, quale sarà il futuro di Danilo D’Ambrosio. Il club nerazzurro ha deciso di esercitare unilateralmente l’opzione di un anno presente nel contratto in scadenza il 30 giugno giugno dell’ex Torino. Ora il termine dell’accordo è previsto per giugno 2022 con lo stesso ingaggio da 2 milioni a stagione.

La permanenza non è comunque assicurata. Tra il club ed il calciatore, infatti, è stato stabilito un gentlemen agreement, secondo cui in caso di offerta migliore per il contratto l’esterno basso può liberarsi a parametro zero. Sulle sue tracce ci sarebbero Napoli, Fiorentina e Roma in Serie A. Arriva, a questo proposito, un importante annuncio di Bruno Cirillo – parte dell’entourage del calciatore – ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’: “Se so di un interesse del Napoli per D’Ambrosio? In realtà non so nulla. Ad ogni modo sono certo che Danilo sarebbe ben felice di ritornare a lavorare con Spalletti. Si è trovato benissimo con Luciano”.

