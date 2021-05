Si avvicina la data del primo colpo per la Roma di Mourinho. I giallorossi sono su Granit Xhaka, centrocampista dell’Arsenal

L’arrivo di Josè Mourinho alla Roma è il primo passo di una vera e propria rivoluzione a tinte giallorosse. Anche il mercato del club capitolino passerà inevitabilmente dalle intenzioni e dai desideri dello ‘Special One’ che proverà prima di tutto a potenziare ulteriormente il centrocampo. Nello specifico il neo allenatore della Roma vorrebbe portare nella capitale Grani Xhaka, centrocampista svizzero dell’Arsenal che si sta preparando agli Europei.

Secondo le informazioni di ‘Blick’, la società giallorossa e l’Arsenal hanno avviato colloqui per un trasferimento. Le due società potrebbero trovare un accordo a metà strada tra i 25 milioni chiesti dai Gunners e i 13 offerti dalla Roma: la cifra giusta potrebbe essere 18 milioni più bonus. Per concludere l’affare Xhaka, l’obiettivo dovrebbe essere quello di chiudere le trattative prima della prima partita del Campionato Europeo della Svizzera contro il Galles in programma il 12 giugno in modo da consentire al ragazzo di giocare senza pensieri relativi al futuro.