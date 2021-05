L’ormai ex tecnico della Roma Paulo Fonseca ha raccontato la sua esperienza in giallorosso, di Mourinho e dell’offerta della Fiorentina

Paulo Fonseca parla a ‘Sky’ della sua esperienza alla Roma, delle difficoltà riscontrate in giallorosso e del futuro. “Penso che ho dato tutto per la Roma e ho creato un grande rapporto con le persone che hanno lavorato con me e questo è importante – le sue parole – Il primo anno è stato molto positivo, sono arrivati tanti giocatori, un direttore sportivo che poi ha lasciato il club. Petrachi ha fatto un grande lavoro, mi ha appoggiato molto, ho imparato molto con lui. Non possiamo dimenticare che sono stato qui in un momento difficile, con il cambio di società. La seconda stagione siamo stati fino a marzo nei primi quattro, poi abbiamo avuto tanti infortuni e non è facile gestirli. Nella semifinale avevamo tredici giocatori fuori: non sono scuse, è la verità. Possiamo vedere cosa è successo al Liverpool senza giocatori importanti, al Bayern…”

DZEKO – “Problemi che ci sono in tutte le squadre. Io e la società abbiamo tolto la fascia a Dzeko ma dopo come professionisti abbiamo parlato. Ora non è importante su questo. Abbiamo pagato questa situazione? Non credo sia stato un problema per la squadra”.

COSA LASCIA – “Ho la consapevolezza che ho scelto sempre per il bene della Roma. Lascio una squadra con identità, una squadra con calcio offensivo”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Calciomercato, Fonseca: “Contatti con la Fiorentina”

FIORENTINA – “Abbiamo avuto contatti ma non è importante adesso parlare di questo. La Fiorentina ora ha un grandissimo allenatore. Italia o estero? Vediamo: mi piace molto l’Italia, mi piace vivere qui. La mia scelta deve essere fatta con calma. Adesso so che voglio andare in vacanza perché sono stati due anni difficili e intensi, giocando ogni due giorni. Ora è tempo di restare con la famiglia”.

FIDUCIA – “Non è stata importante per me. Quello che ho vissuto dopo che Petrachi è andato via è stato il momento più difficile perché sono rimasto solo a dirigere la squadra senza nessun appoggio”.

MOURINHO – “Ci siamo scambiati qualche messaggio. Scelta giusta? E’ un grande allenatore”