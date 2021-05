Calciomercato Inter, retroscena su Inzaghi | ‘Sparito’ all’alba

Arrivano nuovi retroscena sull’addio alla Lazio di Simone Inzaghi, prossimo allenatore dell’Inter

L’accordo in serata, una lunga notte e l’addio in mattinata. Simone Inzaghi, tra il 26 e il 27 maggio, ha deciso il suo futuro lontano dalla Lazio, nonostante la promessa fatta a Lotito poche ore prima. Nella mattinata di ieri, riporta il ‘Corriere dello Sport’, il tecnico era atteso a Formello dal Segretario generale Calveri per vidimare le carte del rinnovo, già firmate dal presidente. La sua chiamata a Lotito è invece arrivata solo per certificare il ripensamento dopo l’ultimo pressing dell’Inter.

Marotta ha convinto Inzaghi con un biennale da 5,5 milioni a stagione, bonus inclusi. Inevitabile la furia del patron biancoceleste, che dalla sera alla mattina ha visto stravolgersi la programmazione dei prossimi anni. Oggi si attende quindi l’ufficialità della firma tra il tecnico e i nerazzurri. Tra i nomi accostati alla Lazio, invece, figurano Mihajlovic, Mazzarri e le suggestioni Sarri e Conceiçao.