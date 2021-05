Dopo l’addio di Conte, l’Inter e Zhang potrebbero sacrificare alcuni big per sistemare il bilancio dei nerazzurri. Il PSG punta Hakimi

Si dividono le strade dell’Inter e di Antonio Conte. Il tecnico lascia i nerazzurri dopo due anni e il trionfo scudetto, con una buonuscita vicina ai 7 milioni di euro. I tifosi nerazzurri temono un ridimensionamento della società, con la curva che ieri ha contestato la proprietà e Zhang davanti la sede di Viale della Liberazione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, ribaltone Allegri | L’indizio dalla Spagna

Inter, pressing PSG su Hakimi: Paredes nell’affare

Tra i più corteggiati della rosa dei campioni d’Italia c’è sicuramente Hakimi, alfiere dello scacchiere di Conte e acquistato la scorsa estate dal Real Madrid per un’operazione complessiva da 45 milioni di euro. La freccia marocchina ha tanti estimatori in giro per l’Europa, tra cui spicca la corte del Paris Saint-Germain a caccia di un terzino considerando che Florenzi potrebbe non essere riscattato dalla Roma. Il Dt Leonardo avrebbe mosso già i primi passi per sondare la possibilità un eventuale cessione del giocatore, anche se prima il PSG dovrà fare cassa nella parte iniziale della campagna trasferimento estiva.

Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, servirebbero almeno 50 milioni di euro per convincere l’Inter a privarsi dell’ex Real Madrid e Borussia Dortmund. Altrimenti, una parte cash da 30 milioni oltre al cartellino di Leandro Paredes, a più riprese nei radar dell’Inter nelle scorse finestre di mercato. Il nazionale argentino è un profilo apprezzato da tempi non sospetti da Marotta e dalla dirigenza nerazzurra. Oltre ai parigini, anche il Bayern Monaco del nuovo corso Nagelsmann resterebbe vigile sulla situazione di Hakimi.