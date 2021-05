Inter, addio Conte | I tifosi non ci stanno: scatta la protesta – VIDEO

Giornata tesa in casa Inter per l’addio in vista di Conte, una delegazione di tifosi si reca sotto la sede: striscioni di protesta

Il probabile addio di Antonio Conte e un possibile ridimensionamento dell’Inter ha scatenato la reazione della tifoseria questa mattina davanti la sede dei nerazzurri. Una delegazione della Curva Nord ha mostrato due striscioni contro la proprietà e il presidente Steven Zhang, manifestando tutto il proprio dissenso.

“Ridimensionare i campioni è solo da c… Inter, staff e giocatori non si toccano! Zhang prenditi le tue responsabilità o lascia la nostra città”, recitavano i due striscioni. Alcuni rappresentanti della Curva, con il via libera della società e accompagnati dal responsabile della sicurezza, sono entrati in sede per avere un confronto con la dirigenza. Sul posto presente anche un blindato della polizia: la protesta, al momento, si sta svolgendo comunque in modo pacifico e senza tensioni.