Calciomercato Inter, post Conte | Inzaghi superfavorito

L’Inter è alla ricerca di un sostituto di Antonio Conte dopo la separazione di oggi: il favorito è Simone Inzaghi

L’addio ufficiale di Antonio Conte dall’Inter, ha aperto il ‘casting’ per il futuro allenatore nerazzurro. Sono diversi i nomi seguiti dalla dirigenza, e tra questi c’è il nome di Simone Inzaghi. Ora alla Lazio, deve decidere il suo futuro insieme al presidente Claudio Lotito. La permanenza sulla panchina biancoceleste è tutt’altro che scontata, anche secondo i bookmakers. Le classiche ‘quote’ del futuro allenatore dell’Inter danno per favorito proprio Inzaghi dopo la separazione con Conte.

Inter, Inzaghi favorito per sostituire Conte

Secondo le quote ‘Sisal‘, Simone Inzaghi è il superfavorito per essere il prossimo allenatore dell’Inter. La quota, infatti, è di 1.85. Dietro c’è Massimiliano Allegri, anche nel mirino della Juventus. Poi un grande ex come giocatore, come Sinisa Mihajlovic a 7.50, mentre l’opzione ‘Altro‘ è a 3.50. Insomma, resta da capire chi siederà sulla panchina nerazzurra: i bookmakers danno per favorito Inzaghi.