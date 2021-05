Calciomercato, decisione sul futuro | Arriva l’annuncio di Buffon

Sul fronte calciomecrato, dopo l’addio alla Juventus, arriva l’annuncio di Buffon sul suo futuro

Chiusa definitivamente la vincente esperienza alla Juventus, Gigi Buffon pensa al suo futuro. Il portiere stasera ha parlato ai microfoni di ‘Canale 5’ durante la ‘Partita del Cuore’: “Giocare altri due anni? Non ne ho proprio idea, ho bisogno di quindici giorni per pensare bene e decidere cosa fare nella maniera più opportuna – spiega il portiere – Se decido di scegliere una strada devo avere tante motivazioni, altrimenti non avrebbe senso. Avrebbe più senso fermarsi. Non ho fretta e sono sereno”.

Buffon ha parlato anche dell’addio alla Juventus: “Ci sono dei momenti nei quali bisogna fare anche un passo indietro prima di farne uno avanti azzardato. E’ stato un finale degno e questo è quello che mi interessava”. Nelle ultime settimane il profilo di Buffon è stato accostato anche alla Roma, club che lo affascina anche se ad oggi è prematuro parlare di trattativa.