Calciomercato Juventus, arriva la sorpresa | Buffon nel top club mondiale!

Per il calciomercato Juventus arriva la possibile sorpresa sul futuro di Buffon, che è stato offerto al Real Madrid

A 43 anni compiuti, Gianluigi Buffon ha ancora voglia di giocare. La leggenda del calcio italiano, chiusa l’ultima stagione alla Juventus, sarà libero di trovarsi un nuovo club. Tra Italia ed estero, sono molteplici le opzioni al vaglio per il suo futuro. L’idea di approdare alla Roma lo ha da sempre affascinato, ma al momento è prematuro parlare di una trattativa coi giallorossi. Restando nel nostro paese, persiste anche la suggestiva ipotesi Monza, società vogliosa di riscatto dopo il mancato approdo in Serie A. Tuttavia, Buffon potrebbe anche decidere di fare il secondo portiere in un club di massima caratura. E per lui entra quindi in gioco il Real Madrid.

Calciomercato Juventus, ipotesi Real Madrid per Buffon

Oscurato al Real dalle prestazioni di Courtois, il giovane Lunin dovrebbe partire in prestito per l’Ucraina la prossima estate. Il suo posto, riporta ‘dondiario.com’, potrebbe essere preso proprio da Buffon: il portiere italiano, infatti, sarebbe già stato offerto al Real Madrid e la trattativa sembra destinata a proseguire. Novità sono attese nelle prossime settimane.