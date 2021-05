CMIT TV | Guardalben: “Un peccato Buffon in panchina. E su Gattuso…”

L’ex portiere Guardalben, sulla CMIT TV, ha parlato di Chiesa: “Federico è più completo di suo papà. Bello vederlo vincere con Buffon”

Per commentare la vittoria della Coppa Italia ed, in particolare, il fatto che Buffon sia riuscito a vincere il trofeo sia con Federico sia con Enrico Chiesa è intervenuto sulla CMIT TV anche Matteo Guardalben. L’ex portiere, e compagno di Buffon al Parma, ha commentato in questo modo l’accaduto: “Bello da vedere, non mondo del calcio non è così facile. Io ho avuto la fortuna di farlo con De Vitis, ho giocato sia con il padre sia con il figlio, ho vinto un campionato di Serie B con il papà e poi mi sono salvato a Modena con il figlio”.

Riguardo alle differenze tra Chiesa jr e Chiesa senior, poi, ha aggiunto: “Federico lo vedo solo in tv, mi piace molto l’intensità che ci mette e forse è più completo del padre. Enrico aveva una qualità incredibile, forse era più bravo ad arrivare alla conclusione rispetto al figlio, aveva una sterzata straordinaria. Federico sembra più adatto al calcio di oggi, poi paragonare calciatori di diverse epoche è sempre molto difficile”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

CMIT TV | Guardalben: “Un peccato vedere Buffon in panchina. Contento per Gattuso”

Matteo Guardalben, ai microfoni di Calciomercato.it, ha parlato anche del futuro di Gianluigi Buffon. “Difficile dire dove lo vedo. Ma vado controcorrente, vedere Gigi con quelle qualità e ancora con quella forma fisica stare in panchina è un peccato. Andare da un’altra parte a fare il secondo non rispecchia la carriera che ha fatto, il calciatore che è e l’uomo che è. Per questo, forse, potrebbe anche ponderare di finire. Quando uno ha fatto la carriera che ha fatto lui, comunque, non è facile”.

Infine, l’ex portiere ha commentato il momento che sta vivendo Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli. “Vi posso parlare da appassionato e da ex giocatore. Conoscendo Rino e tutto il suo staff, riuscire a riprendere la stagione quando tutto sembrava andare male mi ha fatto tanto piacere. Sono contento per lui”.