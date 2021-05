Il Milan deve conquistare la Champions questa sera contro l’Atalanta ma c’è chi chiede l’addio di Stefano Pioli

Futuro da scrivere. Futuro che dipende anche da questa sera. Atalanta-Milan è uno spartiacque per il futuro della società rossonera. Vincere significherebbe andare in Champions, un altro risultato aprirebbe la porta ad un sorpasso della Juventus. Dal risultato di questa sera potrebbe dipendere anche la conferma di Pioli. La linea della società è quella della conferma comunque vado ma in caso di fallimento tutto può succedere.

Intanto c’è anche chi ritiene che l’addio dell’allenatore dovrebbe avvenire comunque. A dirlo è Carlo Pogliani, allenatore e opinionista, intervenuto a ‘Top Calcio 24’. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Milan, per Donnarumma rispunta la Juventus: snodo Champions

Calciomercato Milan, Pogliani: “Pioli da non confermare

Nel suo intervento Carlo Pogliani non ha dubbi su ciò che deve essere la scelta del Milan per il prossimo anno. Le sue parole sono categoriche: “Pioli è un allenatore da non confermare. Se ci sono allenatori più bravi come Sarri e Spalletti, ma anche Allegri, che vogliono venire al Milan, bisogna cambiare”. L’allenatore spiega che “Pioli in casa ha fatto solo 30 punti e potevano essere meno”.

Idee chiare quindi anche se c’è da ricordare che per Allegri c’è il viaggio a Madrid dell’agente e il pressing del Napoli, con gli azzurri che hanno avuto contatti anche con Luciano Spalletti.