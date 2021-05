Calciomercato Milan, rinnovo Donnarumma: “Patto scellerato”

Continua a far discutere il futuro di Gianluigi Donnarumma tra rinnovo con il Milan, Juventus ed estero: ne parla anche Franco Ordine

Donnarumma attende che il suo futuro venga svelato. Domani la sfida con l’Atalanta potrebbe dare una indicazione importante con la qualificazione (o meno) in Champions del Milan. Come raccontato da Calciomercato.it, la Juventus è tornata a farsi sentire con Raiola per il portiere, sul quale c’è il Barcellona ma anche club di Premier League. Una trattativa che fa i conti anche sulle indiscrezioni sulla presunta richiesta di 20 milioni di euro di commissioni da parte di Raiola. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Di questo ha parlato il giornalista Franco Ordine intervenuto a ‘Radio Punto Nuovo’ nel corso di ‘Punto Nuovo Sport Show’: “Il problema commissioni non è solo Raiola. Il calcio italiano deve pagare 138 milioni agli agenti. Perché? Il commercialista lo pago io, mica lo faccio pagare all’agenzia delle entrate. L’agenzia immobiliare è pagato da chi compra e da chi vende. Questo è il punto sul quale bisogna intervenire. Servono provvedimenti di natura legislativa”.

Milan, Ordine su Donnarumma: “Raiola chiede 20 milioni più 3 per il padre”

Ordine entra anche nel merito della questione Donnarumma: “Si nasconde dietro Raiola? Raccontiamo la realtà. Il patto scellerato lo ha fatto con il papà di Gigio. Un ragazzo di 22 anni non dice al padre fatti gli affari tuoi. Ad oggi Raiola dice: ti porto a 0 euro a Donnarumma, però mi devi riconoscere una commissione di 20 milioni più 3 al padre”.