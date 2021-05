Calciomercato Juventus, svolta Gattuso | De Laurentiis cerca di ricucire

In caso di separazione con Pirlo, rimane viva la candidatura di Gattuso per la panchina della Juventus: De Laurentiis prova a ricucire

Si deciderà tutto in 90′. Un intero campionato racchiuso in una singola partita, anzi tre: quelle che dovranno affrontare in contemporanea Juventus, Napoli e Milan. Un appello a cui non è permesso rispondere ‘assente’, chi si fermerà resterà fuori dalla prossima Champions League. Il risultato di questo weekend di Serie A, poi, sarà molto importante per definire gli equilibri geo-politici del calcio italiano: in ballo ci sono molti aspetti, dal futuro di Donnarumma a quello di Gennaro Gattuso. Come rivelato sulle pagine di Calciomercato.it, il tecnico calabrese rimane uno dei possibili indiziati a sostituire Pirlo questa estate. Intanto, però, Aurelio De Laurentiis avrebbe preso una decisione che potrebbe cambiare tutto. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, disgelo Gattuso-De Laurentiis | Si riapre la permanenza al Napoli

L’interesse della Juventus per Gattuso, considerato l’operato sulla panchina del Napoli, è più che giustificato e ha trovato riscontro anche in diversi membri della società bianconera. La posizione di ‘Ringhio’ sotto al Vesuvio, però, potrebbe cambiare in maniera netta con l’approdo in Champions League: come rivelato da ‘Tuttosport’, Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a tendere una mano nei confronti del tecnico calabrese. La palla a quel punto passerebbe proprio a Gattuso, che dovrebbe decidere se restare in azzurro oppure se cambiare aria dopo essere stato messo in discussione per tutta la stagione. Oltre alla Juventus, nel futuro di ‘Ringhio’ ci sarebbero anche Lazio e Fiorentina. La tentazione rappresentata dal club bianconero, specialmente in caso di Champions League, sarebbe molto forte e potrebbe consentire a Gattuso di concorrere per lo scudetto nella prossima stagione.