Coppa Italia, Atalanta-Juventus 1-2: secondo trofeo per Pirlo

Vittoria della Juventus in finale di Coppa Italia contro l’Atalanta: è il secondo trofeo stagionale per Andrea Pirlo

E’ stata una finale di Coppa Italia molto tesa, quella andata in scena al Mapei Stadium tra Atalanta e Juventus. Molto buono l’approccio dei ragazzi di Gasperini, che sfiorano subito il vantaggio con Palomino, con Buffon che deve metterci una pezza. Tante le proteste per i contatti avvenuti in campo, come quello tra Rabiot e Pessina o tra Cuadrado e Gosens, che ha poi portato al gol del vantaggio bianconero firmato Kulusevski. L’arbitro Massa ha valutato regolare il contatto tra il colombiano e l’esterno dell’Atalanta. Poco prima della fine del primo tempo, è stato Ruslan Malinovskyi a segnare il gol del momentaneo pareggio.

Nella ripresa, l’Atalanta è calata e la Juventus ha avuto più occasioni da gol. Solo il palo ha negato a Chiesa il gol dell’1-2, arrivato poco prima dell’uscita dell’esterno italiano dal campo in favore di Dybala. L’ex Fiorentina ha battuto Gollini dopo una bella azione che ha visto un bell’assist di Kulusevski. I ragazzi di Andrea Pirlo hanno poi controllato bene gli attacchi, abbastanza confusi, di un’Atalanta scarica nel finale di partita, in cui ha regnato il nervosismo. C’è stata infatti anche l’espulsione di Toloi dalla panchina. Per l’allenatore della Juve si tratta del 2° trofeo stagionale dopo la Supercoppa. Per Gasperini, invece, è la seconda sconfitta in finale di Coppa Italia con i bergamaschi.