Atalanta-Juventus regala emozioni ed episodi fino alla fine: negli ultimi minuti nervi tesi tra Cristiano Ronaldo e Romero

Atalanta e Juventus non si sono certo risparmiate in campo in questa finale di Coppa Italia. I bianconeri alla fine hanno avuto la meglio con una partita sofferta, ma comunque ben giocata. I toni agonistici del match sono stati molto alti per tutti e 90 i minuti: nel primo tempo i tanti episodi in area di rigore e non solo, ma anche nella ripresa diverse situazioni al limite.

Negli ultimi minuti del match ancora protagonista Romero, difensore dell’Atalanta ma di proprietà della Juventus che per tutta la serata ha battagliato in campo e fuori con gli avversari. In occasione di un calcio di punizione per la squadra di Pirlo, con Cuadrado sul pallone, scintille in area di rigore tra lo stesso argentino e Cristiano Ronaldo. I due non fanno amicizia, con il numero 17 della Dea che cerca il contatto con il portoghese, che non gradisce affatto e reagisce dando una spallata all’avversario. Nel finale altri cartellini gialli e non solo: dopo l’ammonizione di De Roon, infatti, tante proteste da parte dei nerazzurri e dalla panchina. Oltre a Gasperini anche Toloi è furioso, con l’arbitro Massa che gli sventola il cartellino rosso. Anche Tudor, collaboratore di Pirlo, non se le manda a dire a distanza con Gosens.