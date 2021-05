Il calciomercato Juventus, al posto di Allegri o Zidane, avrebbe scelto Gattuso come nuovo allenatore

Gennaro Gattuso vince e conquista consensi. A Napoli, a Firenze e a Torino. Con una serie di vittorie decisive per la corsa Champions dei campani, il tecnico è riuscito a placare le veementi critiche di inizio anno e a far ricredere molti detrattori. Così, oggi, in tanti si chiedono se sia giusta la decisione di De Laurentiis di non rinnovargli il contratto. Gli altri club, dal canto loro, non restano con le mani in mano e studiano il piano per convincerlo a firmare. Come anticipato da Calciomercato.it, la Fiorentina è in pressing per chiudere l’accordo con Gattuso. L’offerta di ingaggio è pari a 3 milioni di euro a stagione, ma il calabrese vuole anche capire se si libererà la panchina di una big. E in gioco entra dunque la Juventus.

Calciomercato Juventus, obiettivo Gattuso in panchina: i dettagli

Il profilo di Gattuso per la panchina della Juventus, riporta ‘Tuttosport’, sarebbe infatti in ascesa: il tecnico è considerato un ‘piano A’, non una eventuale alternativa ad Allegri o Zidane. Per Pirlo, invece, considerata ancora la stima della dirigenza nei suoi confronti, potrebbe trattarsi soltanto di un arrivederci. In attesa dell’ultima e decisiva giornata di campionato, dunque, Agnelli vaglia la soluzione Gattuso, che in Premier League piace altresì a Newcastle e Wolverhampton. Napoli e Fiorentina sono avvisate.