In queste ore vertice tra Ramadani ed il Tottenham: Sarri tra gli argomenti, gli Spurs pensano anche a Gasp. Novità Premier per Gattuso

Non è stata accolta con amarezza o frustrazione la notizia dell’arrivo di José Mourinho alla Roma da parte dell’entourage di Maurizio Sarri. Come Calciomercato.it aveva raccolto e pubblicato (qui il link) prima che arrivasse della notizia che ha travolto il mondo del calcio, tra la Roma e Sarri c’era stato un momento di freddezza che aveva fatto presagire altre possibili opzioni.

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, nelle prossime ore ci sarà un meeting tra Fali Ramadani ed il Tottenham: il manager, che segue le vicende dell’ex tecnico di Napoli e Juve, dialogherà con i vertici Spurs. Sul tavolo finirà inevitabilmente l’argomento Sarri: al momento, non è ipotesi prioritaria per i londinesi, ma non è escluso che possano esserci rialzi importanti delle quotazioni. Nelle scorse ore, si è diffusa anche la voce di un interesse dello stesso Tottenham per Gian Piero Gasperini. La voce è confermata: ci sono intermediari al lavoro per comprendere la fattibilità dell’operazione, ma un primo ostacolo pare essere la mancanza di un inglese fluente del Gasp. Inoltre, in casa Spurs resta forte il desiderio anche di un profilo giovane.

La Premier chiama gli italiani: c’è anche Gattuso oltre Gasperini e Sarri

Come vi abbiamo descritto nelle scorse ore, la possibilità per Sarri di andare all’Arsenal resta solida: i Gunners, però, hanno scelto di attendere la fine della stagione (ed in particolare, dell’Europa League) prima di capire se dare il ben servito ad Arteta.

In queste ore, però, sempre secondo quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it, in Premier League ci sono altri due club pronti a cambiare coach. Si tratta di Wolverhampton e Newcastle: qui entra in gioco il nome di Gennaro Gattuso. Quello dei Wolves è un interesse già consolidato: Jorge Mendes, manager di Gattuso, è notoriamente uomo di fiducia del club, mentre l’interesse del Newcastle si è manifestato verso Gattuso nelle scorse ore.