Arrivano possibili novità per la panchina della Juventus, Allegri starebbe trattando con il Real Madrid: si libera Zidane

Continua a tenere banco il futuro della panchina della Juventus. La vittoria del Napoli sul campo della Fiorentina allontana, ancora di più, la qualificazione alla prossima Champions League. Uno scenario che a Torino era considerato quasi impensabile ad inizio stagione, ma che ora si sta tramutando in realtà. La prima vittima della rivoluzione che in estate colpirà la società bianconera sarà Andrea Pirlo, che difficilmente verrà confermato in panchina per la prossima stagione. Il lizza per sostituire il tecnico bresciano rimangono due grandi nomi come Massimiliano Allegri e Zinedine Zidane. Nel frattempo si sarebbe sbloccato il valzer tra le grandi panchine europee. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, Allegri tratta col Real | Si libera Zidane

Arrivano conferme riguardo a quanto raccontato su Calciomercato.it nelle scorse settimane, intreccio in panchina tra Juventus e Real Madrid. Paolo Bargiggia sul proprio profilo ‘Twitter’ ha rivelato che la trattativa tra Massimiliano Allegri ed il club spagnolo sarebbe in stato avanzato. Sarebbe, quindi, il tecnico livornese l’uomo scelto da Florentino Perez per rilanciare le ‘Merengues’ nei prossimi anni. L’arrivo dell’ex Milan e Juve sulla panchina del Real, poi, avrebbe un’altra ovvia conseguenza: quella di liberare definitivamente Zinedine Zidane.

Max Allegri: trattativa avanzata con il @realmadrid . Conferme anche dalla ristretta cerchia di amici del tecnico che ha dato ok agli spagnoli. Operazione non ancora chiusa per ultime valutazioni tecniche ed economiche di Florentino. Se arriva ok @ZidaneOfficial_ @juventusfc — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) May 16, 2021

Il tecnico francese, a quel punto, sarebbe disponibile per la Juventus. ‘Zizou’ sarebbe la prima scelta del club piemontese, ma rischierebbe di dover accettare una squadra fuori dalla prossima Champions League. Per quanto riguarda Allegri, invece, la destinazione sarebbe molto gradita: la panchina del Real Madrid è una delle più prestigiose al mondo. Come rivelato su queste pagine, per il tecnico livornese c’era anche il Napoli: i partenopei, a questo punto, potrebbero virare con decisione su Spalletti.