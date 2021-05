Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo | Nuovo segnale d'addio

Cristiano Ronaldo è al bivio del suo futuro con la maglia della Juventus. L’ultima mossa del portoghese potrebbe essere un chiaro segnale d’addio sul calciomercato

La Juventus è arrivata a un momento cruciale della sua stagione. Dopo tanti mesi tra alti e bassi e che hanno visto sfumare man mano i principali obiettivi stagionali, i bianconeri potrebbero rifarsi proprio nella settimana decisiva. Sullo sfondo resta il futuro dei maggiori interpreti della rosa bianconera, dato che in estate, con o senza Champions League, molto potrebbe cambiare nel club torinese.

In particolare, occhio alla posizione di Cristiano Ronaldo. Quest’anno non è stato semplice per il bomber ex Real Madrid e Manchester United. Ha fatto molto bene in termini di gol, ma è stato spesso sommerso dalle critiche per alcune prestazioni al di sotto delle aspettative, su tutte la doppia sfida contro il Porto che ha sancito l’eliminazione dalla Champions League. In più, il nervosismo e i segnali di insofferenza nella seconda parte di stagione sono parsi a tratti evidenti da parte di CR7. Nonostante il suo contratto sia in scadenza nel giugno 2022, occhio all’addio in estate e in tal senso è arrivato un nuovo indizio proprio dall’attaccante portoghese.

Calciomercato Juventus, indizio sull’addio di Cristiano Ronaldo: occhio allo Sporting

Il futuro di Cristiano Ronaldo, negli ultimi giorni, è stato accostato a un possibile ritorno allo Sporting CP, proprio lì dove la sua straordinaria carriera ha visto i primi successi. Un nuovo indizio potrebbe rivestire grande rilevanza per il futuro del bomber portoghese. Infatti, secondo quanto riporta Ilario Di Giovambattista a ‘Radio Radio’, Ronaldo starebbe facendo trasportare da una ditta di Lisbona tutte le sue automobili.

In particolare, nella notte sarebbero state caricate sette supercar del campione portoghese. Un indizio che potrebbe essere particolarmente significativo circa il futuro dell’ex Real Madrid. Ricordiamo che nei giorni scorsi c’era stato un altro segnale in ottica ritorno allo Sporting dalla madre del bomber che, parlando con alcuni tifosi dello Sporting nella festa scudetto, aveva annunciato di provare a convincere l’attaccante a tornare. Tutto è aperto, dunque, sul fronte legato al futuro di Ronaldo, tra indizi sul calciomercato e un finale di stagione arrivato ai passi decisivi.