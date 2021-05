Calciomercato Juventus e Roma, l’annuncio bomba di Icardi

Calciomercato Juventus e Roma, Icardi resta nel mirino: è proprio l’attaccante a dare un indizio sul suo futuro con un annuncio









Caccia a un attaccante, come sempre per le grandi squadre in vista del mercato che sarà. Un discorso che vale sicuramente per la Juventus, alle prese con il futuro a dir poco in bilico dei vari Cristiano Ronaldo, Dybala e Morata e che proverà a portare a casa un bomber di spessore. Numerosi i nomi che gravitano intorno ai bianconeri, tra questi anche quello di Mauro Icardi, che torna d’attualità. L’attaccante del Psg è seguito anche dalla Roma e si è più volte parlato di recente di un suo possibile ritorno in Italia.

Calciomercato Juventus e Roma, dietrofront Icardi

Un ritorno che però, stando a quanto fatto trapelare dallo stesso argentino, almeno per ora si allontana. Il giocatore ha postato su Instagram una foto piuttosto eloquente, che lo ritrae indossare la maglia dei parigini, e con le emoticon a forma di cuore con i colori del suo club attuale. Ieri L’Equipe aveva riferito della voglia di Icardi di lasciare il Psg. Una smentita in piena regola, dunque, rafforzata dalle indiscrezioni che filtrano dal suo entourage, secondo cui l’ex interista non avrebbe mai chiesto di essere ceduto.