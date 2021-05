Calciomercato Juventus, svolta Icardi | La decisione

Calciomercato Juventus, arriva una svolta importante sul futuro di Mauro Icardi: il bomber nel mirino dei bianconeri ma non solo









Primi fuochi di calciomercato già in corso, con la stagione che si sta concludendo. Numerosi club importanti preparano le mosse per la prossima stagione, a caccia di rinforzi di grande livello. Strategie da affinare anche per la Juventus, che non sa ancora se potrà partecipare alla prossima Champions League ma di sicuro effettuerà movimenti di rilievo, specialmente in attacco. La sensazione è che, a prescindere da come finirà la stagione, almeno uno tra Cristiano Ronaldo, Dybala e Morata dirà addio, per motivi contrattuali o economici. E che i bianconeri stiano cercando da tempo un nuovo attaccante non è un mistero. Ritorna in auge in particolare in queste ore il nome di Mauro Icardi.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma Icardi: sarà addio al Psg

Secondo ‘L’Equipe’, infatti, il futuro dell’attaccante argentino sarebbe stato deciso. Il Psg intenderebbe fare a meno di lui e proverà a cederlo, anche in considerazione del fatto che sarebbe stato il giocatore stesso a manifestare l’intenzione di cambiare aria. La concorrenza numerosa e una condizione fisica quest’anno deficitaria non l’hanno aiutato in Francia e ci sarebbe la volontà di tornare in Italia, un campionato dove per anni si è trovato benissimo. Il Psg attenderà eventuali offerte che dovessero presentarsi. L’interessamento della Juventus è di vecchia data, ma occhio anche alla Roma, pure accostata nel recente passato all’ex interista.