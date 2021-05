Calciomercato Juventus e Inter, doppia beffa dal Barcellona

Calciomercato Juventus e Inter, il Barcellona accelera ed è pronto alla doppia operazione che taglia fuori bianconeri e nerazzurri







Derby d’Italia oggi in campo, con la sfida tra Juventus e Inter, mai banale ma oggi cruciale soprattutto per il destino dei bianconeri che si giocano l’accesso in Champions e potrebbero vedersi la porta sbarrata proprio dai grandi ex Conte e Marotta. Ed è derby d’Italia perenne anche sul mercato, con gli ex colleghi Paratici e Marotta a sfidarsi di continuo su vari profili, anche se entrambi, quest’estate, dovranno fare i conti con numerose problematiche di tipo economico. Ed entrambi, in queste ore, incassano una doppia beffa targata Barcellona.

Calciomercato Juventus e Inter, sprint Barcellona per Aguero e Depay

Bianconeri e nerazzurri avevano infatti messo nel mirino due attaccanti top a parametro zero, Aguero e Depay, che però stanno prendendo la via del Camp Nou. Koeman ha chiesto entrambi alla dirigenza, giocatori di grande livello, tecnicamente differenti ma assolutamente complementari, per ripartire nella prossima stagione e il club intende accontentarlo. I blaugrana, prima di poter effettivamente mettere a segno il doppio colpo, dovranno prima effettuare delle cessioni per motivi di bilancio, ma sembra a questo punto nettamente favorito per arrivare sia al ‘Kun’ che all’olandese.