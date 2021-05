Non ancora scomparso dai radar del calciomercato Juventus, il nome di Haaland resta uno dei più chiacchierati come colpo dell’estate

Autore dell’ennesima prestazione scintillante nella finale di Coppa di Germania, Erling Braut Haaland ha regalato al Borussia Dortmund la vittoria del trofeo grazie ad una splendida doppietta. Nonostante quasi a cadenza quotidiana la dirigenza tedesca continui a ribadire la permanenza del bomber per un’altra stagione, le voci di calciomercato tornano a farsi vive con prepotenza ad ogni suo gol. Corteggiato anche dalla Juventus in più di un’occasione, l’attaccante norvegese fa gola praticamente a tutte le big europee. Se fino ad una settimana fa, la sfida più accattivante sembrava quella tutta spagnola tra Barcellona e Real Madrid, ora il terreno della battaglia sembra essersi spostato in Inghilterra, dove il ragazzo può contare su estimatori di altissimo livello.

Calciomercato Juventus, sorpasso City per Haaland: c’è lo scambio

Già da tempo nel mirino di Chelsea, Manchester City e Manchester United, il ventenne di Leeds potrebbe continuare la sua carriera agli ordini di Pep Guardiola. Secondo ‘Football Insider’, per battere la concorrenza l’allenatore spagnolo avrebbe dato il via libera all’inserimento di una contropartita di assoluto prestigio. Stiamo parlando di Raheem Sterling. L’attaccante non viene più considerato incedibile dai Citizens e nelle scorse settimane si è parlato di una possibile partenza in estate. Se la trattativa dovesse veramente concretizzarsi, sarebbero dolori per il Psg accostato in passato ad entrambi i calciatori.