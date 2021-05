Haaland è l’oggetto del desiderio di tante big in Europa, Juventus compresa. Il Borussia Dortmund, però, allontana nuovamente un possibile addio del bomber norvegese

Non è certamente un mistero il debole delle big d’Europa per Erling Haaland. Real Madrid, Barcellona, Manchester City e Chelsea sono le più agguerrite in questo senso per il bomber del Borussia Dortmund, con la Juventus che resta comunque alla finestra considerando gli ottimi uffici con l’agente dell’ex Salisburgo Mino Raiola. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Juventus, affare Haaland: l’annuncio del Borussia

Il Borussia però non cede alle lusinghe per il suo gioiello e più volte ha blindato Haaland dagli assalti sul mercato. Il club di Bundesliga valuterebbe 180 milioni di euro il classe 2000 per un’ipotetica partenza questa estate, cifra ‘folle’ che difficilmente qualcuno riuscirebbe a mettere sul piatto. Inoltre, il CEO del Borussia Dortmund Watzke ha escluso l’addio di Haaland a fine stagione: “La situazione è chiara e limpida. La realtà è che Erling giocherà almeno per un altro anno con noi”, ha chiosato il dirigente giallonero a ‘Bild Sport’. Watzke aggiunge: “Siamo tranquilli, si parlava l’anno scorso di una cessione di Sancho e poi è rimasto al Borussia. Real o Barça? Penso che siano a conoscenza della condizione di Haaland e della nostra volontà”.

Difficile quindi una partenza di Haaland nel prossimo mercato estivo, con un possibile addio rinviato al 2022. Nella corsa in questo caso potrebbe inserirsi anche la Juventus, a caccia di un centravanti giovane e di spessore internazionale per un restyling in attacco (Dybala e Ronaldo sono entrambi in scadenza tra un anno), visto inoltre che nel contratto con il Borussia ci sarebbe una clausola per liberarlo per una cifra intorno ai 75 milioni di euro tra dodici mesi.