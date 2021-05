Il futuro di Haaland resta tutto da scrivere nonostante le parole di Watzke. Il calciatore potrebbe lasciare il Borussia Dortmund senza Champions

In giornata sono arrivate le importanti parole dell’amministratore delegato del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, in merito al futuro di Haaland. L’AD ha ammesso che l’attaccante non si muoverà dalla Germania: “Erling sarà un giocatore del Borussia anche per il prossimo anno e darà il massimo per noi. Il modo in cui ha esultato mostra quanto si identifichi con la sua squadra”. Parole che sembrano spazzare via tutti i rumors di calciomercato delle ultime settimane. Haaland è stato accostato praticamente a tutte le big del calcio europeo: dalla Juventus, alle inglesi Manchester City, United e Chelsea, passando per il Real Madrid ma stando alle dichiarazioni di Watzke saranno costrette ad aspettare.

Calciomercato | Futuro Haaland: via senza Champions

Secondo ‘AS’, nei piani del club Florentino Perez ci sarebbe l’ingaggio di Haaland nell’estate 2022 ma l’affondo potrebbe avvenire anche nelle prossime settimane. A cambiare nuovamente il futuro del centravanti norvegese potrebbe essere il mancato approdo dei gialloneri in Champions League. Attualmente si trovano al quinto punto ad un solo punto dall’Eintracht quarto. Senza l’accesso alla più importante competizione europea il prezzo del cartellino di Haaland potrebbe abbassarsi e proprio per questo non sarebbe da escludere un suo addio immediato, nonostante le dichiarazioni di Watzke.