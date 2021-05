Calciomercato Juventus, futuro Haaland | Annuncio per il prossimo anno

Erling-Braut Haaland piace a tantissimi club di livello internazionale. Arriva un nuovo annuncio che potrebbe cambiare totalmente il futuro del bomber









Erling Braut Haaland è riuscito con la maglia del Borussia Dortmund ad attrarre su di sé l’attenzione delle maggiori big internazionali. La Juventus è accostata al calciatore da diversi mesi, pronta ad affondare il colpo per un talento tra i migliori al mondo. Il suo istinto per il gol e i suoi numeri sono assolutamente pazzeschi anche in questa stagione. A soli 20 anni ha devastato la Champions League, realizzando 10 gol in 8 partite. Anche in Bundesliga i dati sono assolutamente spaventosi. E’ riuscito, infatti, a mettere a segno già 25 gol in 26 presenze.

Il suo talento, unito a un fiuto del gol praticamente unico, gli stanno permettendo di imporsi come una delle punte più prolifiche e ricercate nel panorama internazionale. Un’ascesa che gli permette di configurarsi come uno dei massimi obiettivi di mercato dei maggiori club europei. Oltre alla Juventus, vengono accostate costantemente al bomber anche Barcellona e Real Madrid. Il Borussia Dortmund, però, non solo è bottega cara, ma non ha intenzione di lasciarsi sfuggire un talento di questa portata. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Juventus, futuro Haaland in bilico: le parole di Watzke fanno chiarezza

Nelle ultime ore, infatti, l’amministratore delegato Hans-Joachim Watzke ha parlato del futuro di Haaland, facendo chiarezza su quali potrebbero essere le prospettive per il futuro del bomber. Ai microfoni di ‘Sport1’, il dirigente, però, ha posto un freno all’addio dell’attaccante: “Erling Haaland sarà un giocatore del Borussia anche per il prossimo anno e darà il massimo per noi. Il modo in cui ha esultato mostra quanto si identifichi con la sua squadra”. Parole in netta controtendenza rispetto ai recenti rumors di mercato, a cui Watzke aggiunge un paragone con Robert Lewandowski: “Siamo rimasti duri e Robert lo ha accettato. Nella stagione successiva è diventato capocannoniere. Confido che anche Erling faccia lo stesso”. Un messaggio chiaro e forte per le big interessate ad acquistare l’attaccante.