Zinedine Zidane è un candidato fortissimo al dopo Pirlo sulla panchina della Juventus. Ecco le sue ultime dichiarazioni sul futuro

Zidane continua a dire e a non dire in merito al suo futuro, o meglio sulla prosecuzione o meno dell’avventura sulla panchina del Real Madrid. “Adesso il mio presente è qui – ha risposto il tecnico francese sul proprio futuro nella conferenza di vigilia della sfida con l’Athletic decisiva o quasi per la Liga – Giochiamo domani e alla fine della stagione mancano due partite. Non so cosa succederà. Al momento guardo a cosa accade giorno per giorno. Arriva un momento in cui bisogna cambiare. Ma per tutti, non soprattutto per me. Per il bene dei giocatori e della società. Ci sono volte in cui devi restare e volte in cui devi cambiare”.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter, le probabili formazioni di Pirlo e Conte

Calciomercato Juventus, intreccio Zidane-Allegri. Ma Raul…

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Zidane è un candidato autorevolissimo al dopo Pirlo sulla panchina della Juventus. Con lui Massimiliano Allegri, il quale però ha dato priorità proprio al Real in caso di addio di ‘Zizou’, in lizza pure per la Nazionale transalpina. Per le ‘Merengues’ è in corsa invece il grande ex Raul, anzi per ‘Marca’ è lui il favorito qualora Zidane e Perez divorziassero.