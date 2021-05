Juventus-Inter, le probabili formazioni di Pirlo e Conte

Juventus-Inter in programma oggi alle 18 all’Allianz Stadium: le probabili scelte di Pirlo e Conte a poche ore dal fischio d’inizio

Un match fondamentale in chiave Champions League. L’Inter si presenta a Torino con lo scudetto cucito sul petto e con il titolo di campione d’Italia già in bacheca, ma la sfida con la Juventus non verrà certo presa sotto gamba. I bianconeri sono a caccia di punti preziosi per centrare una qualificazione in Champions League che si è decisamente complicata negli ultimi turni. Le squadre scenderanno in campo all’Allianz Stadium e sia Pirlo che Conte sono pronti a schierare i migliori a loro disposizione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

In casa bianconera Pirlo dovrebbe puntare sul tandem d’attacco Dybala–Ronaldo. Cuadrado dovrebbe essere impiegato a centrocampo, davanti a Danilo, con Chiesa e Alex Sandro sulla corsia opposta. Al centro della difesa Chiellini al fianco di de Ligt, mentre in porta niente conferma per Buffon e spazio a Szczesny. In casa nerazzurra, con Sanchez non a disposizione, torna titolare Lautaro Martinez al fianco di Lukaku. Per il resto formazione tipo, con Eriksen in mediana e Darmian a sinistra favorito su Perisic. In porta torna Handanovic.

PROBABILI FORMAZIONI:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo. All. Pirlo

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lautaro, Lukaku. All. Conte