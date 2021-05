Calciomercato Real Madrid, addio Zidane | Un nome in pole, non è Allegri

Calciomercato Real Madrid, i ‘Blancos’ si preparano a salutare Zidane: il preferito della dirigenza non è Allegri









Giorni conclusivi della stagione calcistica dei club, che introducono di fatto un calciomercato già in corso, anche se con scenari tutti da definire. Si parla anche, come sempre in questo periodo, di valzer delle panchine. Come raccontato da Calciomercato.it, uno degli allenatori caldi del momento è Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è in attesa di novità, il suo nome è stato accostato di recente alla Juventus, al Real Madrid e non solo. Almeno per quanto concerne i ‘Blancos’, però, sembrerebbe non essere lui la prima scelta.

Calciomercato Real Madrid, Raul in attesa: supera Allegri

Infatti, stando a quanto riportato da ‘Marca’ quest’oggi, in vista dell’addio di Zidane in cima alle preferenze di Florentino Perez ci sarebbe un’altra leggenda del club, vale a dire Raul. L’ex attaccante, alla guida del Castilla, ha conquistato la Youth League, valorizzando diversi calciatori che hanno debuttato anche in prima squadra. Come attitudine, sarebbe ritenuto l’ideale da tutta la dirigenza, per conoscenza dell’ambiente e carisma. Da parte sua, lo storico numero 7 delle ‘Merengues’ attende solo una chiamata per la sua grande occasione.