La Juventus deve scegliere l’allenatore del prossimo anno: tra i nomi anche Massimiliano Allegri le cui quotazioni sarebbero però in ribasso

Chi guiderà la Juventus il prossimo anno? La domanda non ha ancora una risposta perché inciderà anche il risultato di quest’anno. Con o senza la Champions è un aspetto tutt’altro che secondario ed allora occorrerà attendere il finale di stagione per saperne qualcosa di più. Il futuro di Andrea Pirlo appare segnato e per il suo posto i nomi ‘caldi’ sono quelli di Allegri e Zidane, senza dimenticare i contatti con Mihajlovic raccontati da Calciomercato.it. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Juventus, Allegri lontano: “Solo il 9% di possibilità”

Situazione assolutamente fluida e non decisa che inizierà a delinearsi nelle prossime settimane. Sull’argomento è intervenuto a ‘juventibus’ su Twitch Luca Momblano, secondo cui le possibilità di vedere Pirlo sulla panchina bianconera il prossimo anno sono molto ridotte (“lo 0,9%), ma anche quelle di Allegri non sono poi così elevate: “Do il 9% ad Allegri come nuovo allenatore della Juventus” ha affermato il giornalista. Tra i nomi per la panchina della Juventus anche Simone Inzaghi che non ha ancora rinnovato con la Lazio e Rino Gattuso, per il quale però che l’importante offerta della Fiorentina.