Juventus-Milan, addio Douglas Costa e futuro Mandzukuc: ultime e scenari

Douglas Costa, accostato al Gremio, e Mario Mandzukic, in scadenza di contratto a giugno, agitano il mercato di Juventus e Milan

Douglas Costa figura certamente nella lista cessioni della Juventus per la prossima estate. L’attaccante brasiliano rientrerà dal prestito al Bayern Monaco, dopo una stagione comunque poco felice sul piano del rendimento in Germania.

Come raccolto da Calciomercato.it, il Gremio è in pressing sul numero 11, anche se al momento non sono da registrarsi accelerazioni concrete per un ritorno del giocatore in patria. La Juventus sta cercando da tempo una sistemazione per Douglas Costa, anche per liberarsi dell’oneroso ingaggio da oltre 6 milioni di euro netti a stagione fino al giugno 2022.

Calciomercato Milan, la situazione Mario Mandzukic

Situazione da definire, stavolta in casa Milan, anche per l’ex Juve Mario Mandzukic. Il croato a gennaio ha firmato un contratto fino a giugno con opzione per un’altra stagione. Del suo futuro e di una possibile conferma in rossonero, si parlerà però solamente a campionato archiviato, con la dirigenza di via Aldo Rossi che dovrà valutare in primis la tenuta fisica del centravanti classe ’86, considerando i diversi stop per infortunio accusati dal suo arrivo a Milano.