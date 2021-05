Calciomercato Juventus, accordo col Gremio per prestito di Douglas Costa

Dopo il prestito al Bayern Monaco, e il mancato riscatto, per Douglas Costa si prospetta un’altra stagione lontano dalla Juventus









Il ritorno al Bayern Monaco ha deluso le aspettative e il club tedesco ha deciso di non riscattarlo, rispedendolo alla Juventus, legittima proprietaria del cartellino. Stiamo parlando di Douglas Costa, esterno d’attacco brasiliano che, approdato a Torino nell’estate del 2018 per 46 milioni di euro, proprio dai bavaresi, non è mai riuscito ad imporsi pienamente con Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri, anche a causa di diversi guai fisici. All’inizio della stagione che sta volgendo al termine, è arrivato il ritorno in Bundesliga, ma anche in questo caso non è andata come ci si aspettava. Adesso per il 30enne calciatore potrebbe profilarsi un clamoroso ritorno in patria. Da settimane accostato al Gremio, club che lo ha cresciuto calcisticamente, adesso pare davvero vicina la fumata bianca.

Juventus, ciao Douglas Costa: formula dell’accordo

Stando, infatti, a quanto sostiene il media brasiliano ‘Gaucha ZH’, questa mattina, orario brasiliano, si è svolto un incontro a casa di Douglas Costa, alla presenza del suo agente, Jorge Machado, e dei dirigenti del Gremio, Carlos Amodeo e Marcos Hermann, per discutere i dettagli di un accordo già praticamente chiuso la scorsa settimana. Si sarebbe parlato di questioni legate al marketing del club e alla vendita delle magliette. Il brasiliano dovrebbe fare ritorno in patria, dalla Juventus, con la formula del prestito mentre il guadagnerà un terzo dell’ingaggio che attualmente dovrebbe percepire dai bianconeri, a cui è legato da un contratto fino al 30 giugno 2022. La mossa del calciatore sarebbe stata decisiva per arrivare alla fumata bianca, o quasi. In Brasile attendono entro venerdì l’annuncio ufficiale: vedremo cosa succederà nei prossimi giorni o, addirittura, ore.