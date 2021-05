Sassuolo Juve, Cuadrado verso la panchina | Le ultime

Cuadrado, affaticato, verso l’esclusione in Sassuolo Juve: Pirlo dovrebbe affidarsi a McKennie dal primo minuto

Importanti novità di formazione in casa Juve a poche ore dal fischio d’inizio del match contro il Sassuolo, in programma questa sera alle ore 20.45. Pirlo rinuncerà con ogni probabilità a Cuadrado. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il laterale colombiano avrebbe accusato un po’ di stanchezza ed è affaticato, e potrebbe così partire dalla panchina. Al suo posto, sulla corsia destra di centrocampo, ci sarebbe l’inserimento dal primo minuto di McKennie, con Danilo e Alex Sandro terzini.