Calciomercato Juventus, i bianconeri vogliono utilizzare Douglas Costa come moneta di scambio: respinta però una proposta per il brasiliano

Agenda fitta per Fabio Paratici in vista della prossima sessione di calciomercato. Il ds della Juventus dovrà essere abile soprattutto dal punto di vista delle cessioni. Rosa da rinnovare, con l’esigenza di trovare rinforzi che andrà contemperata con quella di realizzare plusvalenze che diano respiro alle casse del club bianconero. Sicuro partente Douglas Costa, ancora di proprietà dei campioni d’Italia uscenti e che non sarà riscattato dal Bayern Monaco, dove ha vissuto ancora una volta un’annata complicata tra tanti problemi fisici.

Calciomercato Juventus, proposta al Gremio per Douglas Costa: il no dei brasiliani

Il giocatore interessa molto al Gremio e la Juventus avrebbe formulato una proposta che però al momento non viene considerata dal club brasiliano. Il portale ‘Jbfilhoreporter’ svela che l’intenzione dei bianconeri sarebbe quella di chiedere in cambio una prelazione d’acquisto per un giovane talento della squadra di Porto Alegre, ossia il 18enne Pedro Lucas. Ma al momento non c’è trattativa reale in tal senso, sebbene non siano smentiti i contatti tra il Gremio e Douglas Costa. Soprattutto, i brasiliani non intendono concedere un diritto di acquisto su nessun giocatore della propria rosa, anche perché sperano di rivendere successivamente a un prezzo magari lievitato nel frattempo e non bloccato in anticipo. L’interesse per Douglas Costa rimane, ma la Juventus dovrà trovare un’altra formula per la sua cessione.