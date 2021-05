La Juventus è sempre più vicina al primo addio in vista della prossima stagione: arrivano novità importanti sulla cessione

Alta tensione in casa Juventus. A breve prenderà il via il match contro l'Inter, che potrebbe rappresentare una chiamata da dentro o fuori nella corsa Champions. Obiettivo imprescindibile per gli uomini di Pirlo, dato ovviamente per scontato dal club ad inizio stagione. Il rischio di non qualificarsi, però, è forte e il momento attuale è il peggiore degli ultimi dieci anni. Soprattutto in caso di mancati introiti dalla Coppa dalle orecchie, diversi giocatori potrebbero dire addio. Nel frattempo, sembra stia per concludersi una rilevante cessione a proposito del reparto offensivo. Vediamo i dettagli.

Calciomercato Juventus, addio Douglas Costa: c’è la data per la firma

Il profilo in questione è quello di Douglas Costa. L’esterno brasiliano, attualmente in prestito al Bayern Monaco, non rimarrà nelle fila del club tedesco. L’accordo del trasferimento temporaneo scade a giugno e i bavaresi non hanno intenzione di prolungarlo. Il classe ’90, infatti, è stato vittima di numerosi infortuni in questa stagione e non garantisce continuità di prestazione. La Juventus, dal canto suo, non vuole riappropriarsi delle sue prestazioni sportive, vista anche l’ultima esperienza con la maglia bianconera e ha provato a trovare una nuova destinazione al 30enne.

Come anticipato in questi giorni, per Douglas Costa diventava sempre più probabile l’ipotesi di un ritorno in patria. La squadra interessata è il Gremio, club che lo ha lanciato all’inizio della carriera. A questo proposito, arriva una novità importante in merito alla conclusione dell’affare dal giornalista di ‘Radio Grenal’ Luciano Coimbra. Ecco le sue parole diffuse tramite il proprio profilo Twitter: “Apprendo ora da fonti vicine al Gremio che la Juventus ha già autorizzato formalmente il club a concludere l’ingaggio di Douglas Costa. Il contratto sarà firmato martedì o mercoledì. Il documento prevede una clausola di produttività – probabilmente legata a infortuni – e un salario nei parametri del club“.

Via libera, quindi, della Juventus per l’addio di Douglas Costa. Limati tutti i dettagli e per la firma pare sia solo una questione di giorni. Seguiremo ulteriori aggiornamenti in attesa dell’ufficialità.

Emanuele Tavano