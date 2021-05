L’Inter vive una situazione incerta dopo la vittoria del diciannovesimo scudetto: attacco a Zhang e annuncio sul futuro di Conte

L’Inter ha portato a casa un trofeo importantissimo in ottica futuro. La società ha realizzato investimenti importanti per centrare questo traguardo e perderlo non era una soluzione praticabile. I nerazzurri, però, continuano a vivere in un momento di rilevante incertezza a causa dei problemi finanziari che hanno colpito Suning in seguito all’avvento della pandemia. La squadra avrà bisogno di mantenere i suoi pezzi pregiati e aggiungere qualche rinforzo per continuare a progredire nella sua crescita, soprattutto per quanto riguarda la Champions League. Ma la situazione attuale potrebbe richiedere qualche sacrificio sul fronte cessioni e mantiene in bilico anche il futuro del tecnico Conte, vero protagonista del successo in Serie A. A tal proposito, arriva un annuncio da parte del famoso giornalista Ivan Zazzaroni.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, 70 milioni cash | Conte perde un pupillo

Calciomercato Inter, attacco a Zhang e annuncio sul futuro di Conte

“Quando chiedi un prestito di 250 milioni con un interesse del 12% – esordisce il direttore del ‘Corriere dello Sport’ ospite allo show ‘Tutti convocati’ di Radio24 – vuol dire che non hai 1 euro. Io auguro ai tifosi dell’Inter di trovare un proprietario, ci vuole un intervento serio. La società è mancata per sei mesi, giocatori e allenatori hanno fatto un miracolo“. Un vero e proprio attacco alla famiglia Zhang da parte del collega, che augura ai sostenitori nerazzurri l’arrivo di un nuovo proprietario. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus e Inter | Offerta al Bayern: il centrocampista in Italia!

Zazzaroni, poi, continua parlando del futuro di Conte: “I tifosi dell’Inter vogliono sapere la verità. Conte in assenza di certezze va via, senza garanzie tecniche va via. Lui vuole sempre vincere”. Prosegue la festa per lo scudetto in casa Inter, ma il clima non è dei migliori.

🎙️#Zazzaroni: “Quando chiedi un prestito di 250 mln con un interesse di 12% vuol dire che non hai 1euro. Io auguro ai tifosi dell’#Inter di trovare un proprietario, ci vuole un intervento serio. La società è mancata per sei mesi, giocatori e allenatori hanno fatto un miracolo.” — Tutti Convocati (@tutticonvocati) May 12, 2021

🎙️#Zazzaroni: “I tifosi dell’#Inter vogliono sapere la verità. #Conte in assenza di certezze va via, senza garanzie tecniche va via. Lui vuol sempre vincere” — Tutti Convocati (@tutticonvocati) May 12, 2021

Emanuele Tavano