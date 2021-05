Calciomercato Inter, 70 milioni per il pupillo di Conte

Complici anche le difficoltà finanziarie, Conte può vedere sfumare uno dei suoi pupilli secondo le ultime indiscrezioni

Nonostante la vittoria dello Scudetto, l’Inter del futuro non può poggiarsi su certezze assolute, sia a livello finanziario, sia per quanto riguarda il calciomercato. La situazione non è sicuramente delle più rosee, al punto che nessun big può essere considerato incedibile. Le strategie della proprietà condizioneranno, ovviamente, anche il futuro di Antonio Conte, che potrebbe lasciare qualora dovesse capire di non avere le giuste garanzie di mercato in vista della prossima stagione. Una condizione d’impasse che potrebbe favorire altri grandi club europei, con i quali i nerazzurri condividono già da tempo alcuni obiettivi importanti.

Calciomercato Inter, sprint Real per Kante

Per quanto riguarda il centrocampo, ad esempio, non è affatto un mistero l’interessamento del tecnico interista per uno dei suoi pupilli, N’Golo Kante. Complice l’attuale situazione, appare difficile concretizzare un ritorno di fiamma per il centrocampista francese che potrebbe invece finire al Real Madrid. Secondo ‘todofichajes.com’, infatti, i ‘Merengues’ sono alla ricerca di un ricambio per Casemiro e il mediano del Chelsea potrebbe vincere il testa a testa con Camavinga, considerato una scommessa rischiosa e costosa all’età di 18 anni. Per convincere i ‘Blues’, bisognerà tuttavia avvicinarsi alla richiesta da 70 milioni di euro del club londinese.