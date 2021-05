Calciomercato Inter, addio Lukaku e Lautaro Martinez | Nuovi scenari

La programmazione da parte dell’Inter del prossimo futuro sta entrando nel vivo e passa anche dal destino di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Gli scenari e il messaggio a Zhang









Lo scudetto conquistato dall’Inter non cela i problemi economici che sta attraversando la società nerazzurra. La Beneamata, infatti, deve fronteggiare la situazione relativa Suning e la famiglia Zhang: si cerca di far quadrare i conti, ma sarà un periodo di austerity e senza grossi slanci sul mercato. Anzi, la società sta tentando la via del taglio degli stipendi per cercare di rientrare negli argini economici e come vi abbiamo riportato ieri, nessuno è incedibile. Il taglio di due mensilità non sembra verrà accettato dalla squadra, ma alla fine l’accordo potrebbe arrivare tramite lo slittamento degli stipendi.

In ogni caso, restano dubbi sul progetto che riguarderà l’Inter nel prossimo futuro. Dubbi che, secondo quanto riporta ‘TuttoSport’, riguarderebbero in prima persona Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. I due big hanno vissuto un’ottima stagione agli ordini di Antonio Conte, da autentici trascinatori, ma voglio avere rassicurazioni sul progetto e su quali piani abbia in mente Zhang per l’Inter. La loro volontà di base è di restare all’Inter, ma, da calciatori ambizioni, vogliono certezze per restare. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Inter, Lukaku e Lautaro Martinez in bilico: da Zhang a Conte

E’ per questo che se l’Inter vivrà grande turbolenza societaria, le prospettive potrebbero mutare anche per i due bomber. Gli attaccanti hanno già fatto pervenire un messaggio chiaro alla dirigenza: se sarà ridimensionamento, allora verranno valutate attentamente le offerte dalle big internazionali. E, secondo il quotidiano torinese, c’è già chi è in prima fila per acquistarli. Il Manchester City è forte su Romelu Lukaku mentre il Real Madrid su Lautaro Martinez: i prezzi sono rispettivamente di 120 e 90 milioni. E in un quadro del genere è importante tenere in considerazione anche la posizione di Antonio Conte. Anche il tecnico, infatti, dovrà incontrare la società per stabilire il futuro: se il tecnico accetterà il progetto, vorrà dire che avrà ottenuto le garanzie necessarie, dando un segnale importante anche alla squadra.