Opportunità dalla Germania: il Bayern Monaco è pronto a liberare Tolisso per circa 20 milioni di euro. Inter e Juventus tra le squadre che avrebbero presentato un’offerta ai bavaresi









Corentin Tolisso torna in orbita Serie A. La stagione dell’ex Lione non è stata per nulla facile e in estate potrebbe decidere di lasciare il Bayern Monaco. Il calciatore, alle prese con diversi problemi fisici, nelle gerarchie è dietro a Leon Goretzka e Joshua Kimmick e proprio per questo sarebbe pronto a cambiare aria a fine stagione.

Le offerte per il centrocampista non mancano: secondo ‘Kicker’, il club bavarese starebbe esaminando le proposte giunte dei tanti i club importanti, tra cui Inter, Juventus e Napoli, oltre che Atlerico Madrid, Manchester United e Arsenal. La valutazione fatta dal Bayern Monaco è di circa 20 milioni di euro.