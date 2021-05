Già pronto il sostituto di Conte, nel caso in cui il tecnico dovesse decidere di lasciare il progetto Inter a fronte delle difficoltà economiche del club

Il futuro di Antonio Conte è da chiarire, soprattutto dopo le ultime vicende legate alla crisi economica che sta attraversando la società nerazzurra. La richiesta di rinunciare a due mesi di stipendio non ha trovato la squadra d’accordo, così come l’allenatore e lo staff, ma allo stesso tempo la possibilità che Zhang proceda con la cessione di alcuni elementi chiavi della squadra è molto alta. Uno scenario che spingerebbe Conte lontano da Milano, nonostante l’annata vincente, che ha interrotto il dominio della Juventus.

Inter, salta Conte: “Marotta ha già il sostituto”

A commentare la notizia è Alfio Musmarra, giornalista di ‘TeleLombardia’, intervenuto ai microfoni di CMIT.TV: “Nel caso in cui la società dovesse cedere più di un giocatore facendo cadere le responsabilità sulle spalle dell’allenatore, con Zhang che dovesse tornare in Cina e assentarsi per più di qualche mese, penso che Conte deciderà di prendere altre strade. Si è parlato della pista Tottenham, ma non penso che possa essere una squadra adatta per lui”. Gli Spurs, d’altronde, potrebbero non qualificarsi in Champions League e difficilmente andrebbe a poter soddisfare le richieste economiche di Conte.

Musmarra evita di contestare troppo la stagione dell’Inter, specificando che l’inizio non è stato dei più facili: “L’Inter non ha fatto preparazione, è stata l’ultima a finire la stagione scorsa, ha avuto un periodo difficile a livello fisico. Per me ha fatto una stagione da 10 in campionato, ma da 5 in Champions League: almeno il girone si poteva superare. Ci sono state alcune gare in cui l’Inter non meritava di perdere o pareggiare, altre invece le ha giocate male, soprattutto per le squadre che ha affrontato. Non partivano per vincere la Champions League”.

In chiusura, impossibile non pensare all’eventuale sostituto di Conte all’Inter, col quale d’altronde Marotta avrebbe voluto creare un nuovo ciclo vincente. Una scelta, quindi, per Musmarra già ponderata: “È talmente furbo e scaltro che se dovesse andar via Conte ha già il nome pronto: Massimiliano Allegri“.