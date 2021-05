Screzio tra Lautaro Martinez e Conte al momento della sostituzione: botta e risposta tra tecnico e attaccante dell’Inter









Battibecco tra Antonio Conte e Lautaro Martinez nel finale di Inter-Roma. Entrato a partita in corso per l’infortunio di Sanchez, l’attaccante argentino è stato sostituito prima del triplice fischio finale. Un cambio non gradito dal calciatore che ha manifestato il suo disappunto anche calciando una bottiglietta. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Un atteggiamento che Conte non ha mandato giù: ne è nato così un battibecco tra i due con Conte che ha invitato Lautaro Martinez a portare rispetto. “Mai più queste reazioni – la frase dell’allenatore -, fenomeno”.